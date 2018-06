PIANI RESINELLI – “Una giornata esagerata” è questo il titolo dell’appuntamento in programma per domenica prossima, primo luglio, ai Piani Resinelli dove in programma ci saranno non uno, non due, bensì tre eventi: “Green Family Run”, “Sfida all’impossibile” e “E-Bike Test”.

Ma andiamo con ordine. La “Green Family Run” è una gara di corsa non competitiva che coinvolgerà tutta la famiglia e si svolgerà al Parco Valentino, partecipazione gratuita e online da effettuarsi al sito: www.parcoavventuraresinelli.com.

Il percorso si sviluppa tra i 3 km e i 5 km dipenderà dalle condizioni del fondo per un dislivello di 120 metri. La gara partirà alle 14, all’inizio del sentiero che comincia all’altezza del grattacielo.

Per quanto riguarda la “Sfida all’impossibile” sarà una gara che si svolgerà all’interno del Parco Avventura su un percorso molto difficile da affrontare solo con un’ottima preparazione fisica, l’iscrizione prevede una quota di 12 euro sempre via internet al sito www.parcoavventuraresinelli.com. I concorrenti dovranno presentarsi dalle 9 alle 10 al Parco Avventura per convalidare l’iscrizione.

Infine, ma non da ultimo l’ “E-Bike Test” che partirà dalle 10 da Parco Avventura e accompagnerà tutti coloro che vorranno sperimentare le bici elettriche lungo i sentieri dei Piani Resinelli e scoprire le potenzialità di questi mezzi. Contributo di partecipazione 5 euro.

Alla regia dell’evento: Parco Avventura Resinelli, Rifugio Sel, Ristorante la Meridiana, Il Bottegaio Bistrot e Lake Como Bike in collaborazione con l’Ape (Associazione Proletari Escursionisti).