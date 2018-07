PIANI RESINELLI – Tradizionale appuntamento con l’Aido Gruppo comunale di Mandello del Lario, domani, domenica, ai Piani Resinelli con la 23^ giornata Aido.

L’appuntamento avrà inizio alle 10.30 nella piazza della Chiesa con frittelle e meascia la tradizionale torta mandellese per i più piccoli truccabimbi e giochi.

Ovviamente l’appuntamento di domenica ha come obiettivo quello di promuovere l’attività dell’associazione e la propria “mission” che si può sintetizzare in tre punti: la promozione, in base al principio della solidarietà sociale, della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; la conoscenza di stili di vita volti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi e provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.