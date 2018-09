LECCO – Un’altalena destinata ai disabili e che sarà installata nel parco giochi di Villa Gomes: è il dono che AVIS Lecco consegnerà domenica alla comunità lecchese in occasione del Trofeo Avis Lecco, corsa campestre in calendario per questa domenica nel bellissimo parco di Maggianico.

“E’ un evento che quest’anno festeggia la sua 39esima edizione ed è nato per raccogliere fondi per l’associazione – spiega il presidente di Avis Lecco, Andrea Bonaiti – Oggi però ha una finalità differente, vuole promuovere il gesto della donazione di sangue e lo fa portando avanti un connubio importate, quello tra lo sport e sani stili di vita”.

In origine era la Festa della ‘Mezzora’ , come è stata chiamato per lungo tempo questa manifestazione, “perché ogni squadra era composta da sei componenti e ciascuno correva per 30 minuti – ricorda il presidente Bonaiti – la formula è cambiata così come il suo nome”.

La gara si svolge sempre a squadre, ognuna composta da quattro concorrenti che si alterneranno regolarmente ogni cinque giri in ordine di elenco. I controlli sulla corretta alternanza dei giri di ogni singolo concorrente sarà a cura del responsabile di squadra ma al contempo l’esatta ciclicità verrà monitorata dal giudice di gara.

Vincerà la squadra che, allo scadere dei 180 minuti, avrà percorso più chilometri nel percorso tracciato all’interno del parco.

Le iscrizioni sono ancora aperte: i partecipanti devono avere più di 18 anni e le iscrizioni (c’è tempo fino alle 23 del 27 settembre) si raccolgono presso la sede A.V.I.S. di Lecco in viale Montegrappa 8 (tel.0341.361505, e.mail: segreteria@avislecco.it) aperta da lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00-12,00 e 15,00-18,30.

La partecipazione è aperta a tutti (40 euro il costo d’iscrizione per squadra) ma limitata e riservata ad un massimo di 24 squadre in ordine cronologico d’adesione. Previsti tre premi ai vincitori: al primo classificato il Trofeo Avis Lecco, al secondo il Trofeo Aido Lecco e per il terzo classificato il Trofeo Città di Lecco.

Durante la giornata saranno presenti anche i ragazzi U10 e U12 del Rugby Lecco per un allenamento di dimostrazione del gioco rugby.

LeccoNotizie.com è media partner dell’evento, a cui collabora anche Aido Lecco, che è patrocinato dal Comune di Lecco e sostenuto dallo sponsor “Affari & Sport”.