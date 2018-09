LECCO – Domenica 16 settembre torna la tradizionale Camminata Manzoniana, che giunge alla sua 45^ edizione, la 9^ organizzata da LTM Lecchese Turismo Manifestazioni in collaborazione con la Provincia e il Comune di Lecco.

Una manifestazione sportiva non competitiva che prevede tre percorsi, uno breve, da 5,5 km, uno di media lunghezza, da 11 km e uno lungo, da 20 km. Una camminata alla scoperta dei luoghi della città resi celebri da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi” lungo i percorsi della camminata, per il quarto anno consecutivo, sarà rappresentato lo spettacolo itinerante “Sulle tracce del Manzoni”.

Lungo il percorso degli 11 km si snoderanno nove quadri teatrali, realizzati dell’associazione “Ilfilo Teatro”, che toccheranno i luoghi e rappresenteranno le scene più significative del romanzo anche grazie al supporto di immagini che renderanno lo scenario ancora più suggestivo e che saranno ripetute ogni 5 minuti così da essere visibili a più partecipanti possibili.

Alla fine del percorso, a Villa Manzoni, sarà allestito un set fotografico a tema manzoniano, dove i partecipanti potranno farsi immortalare dai fotografi di FotoLibera a bordo di una vera Lucia.

L’iniziativa persegue anche un scopo benefico: il ricavato sarà devoluto per ricerca a Fondazione Telethon, da sempre impegnata a supportare la lotta alle oltre 8.000 malattie genetiche, ancora senza cura.

Per partecipare alla Camminata Manzoniana è necessario iscriversi, compilando e inviando il modulo all’indirizzo camminatamanzoniana@ltm.it o consegnandolo nei punti di raccolta delle iscrizioni presso la sede LTM Lecco in via Tito Speri, 4, presso il gazebo che verrà allestito in piazza Garibaldi sabato 15 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 o il giorno stesso della manifestazione nel piazzale del centro commerciale Meridiana dalle 7 alle 8.30. È inoltre possibile iscriversi online, direttamente sul sito www.ltmlecco.it.

Il ritrovo è previsto dalle 7 alle 8.45 presso il piazzale del centro commerciale Meridiana e la partenza è in programma dalle 8.30 alle 9. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e si concluderà entro le 12.30.

“Appuntamento atteso in città, che quest’anno abbiamo voluto anche come apertura simbolica di Lecco Città dei Promessi Sposi – spiegano il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina e l’assessore alla cultura Simona Piazza-, proprio perché la Camminata Manzoniana non è solo una manifestazione sportiva, ma è anche un evento che negli anni ha promosso la conoscenza della nostra città e dei luoghi manzoniani. Domenica avremo così la possibilità, grazie all’organizzazione di LTM e alla collaborazione di compagnie teatrali e di tante altre realtà del territorio, di scoprire e riscoprire i luoghi manzoniani camminando insieme e assistere a quadri teatrali che consentiranno ai partecipanti una vera e propria immersione nelle vicende de “I Promessi Sposi”. Quale occasione migliore per inaugurare la rassegna Lecco Città dei Promessi Sposi, se non quella di un evento come questo che coinvolge non solo i cittadini ma anche tanti simpatizzanti che vengono da fuori città, provincia e regione. Grazie di cuore a tutti gli organizzatori e tutti coloro i quali domenica prenderanno il via”.