LECCO – Come ogni anno la prima domenica di ottobre si celebra la Festa di Lecco, un’antichissima tradizione risalente alla fine del ‘500, come documenta l’acuta ricostruzione di Uberto Pozzoli in “Frammenti di vita lecchese”.

Pozzoli racconta che la festa della Madonna del Rosario, fulcro della Festa di Lecco, fu istituita da Papa Ghislieri (S. Pio V) in ringraziamento per la vittoria cristiana di Lepanto datata 7 ottobre 1571. Successivamente Papa Clemente XI nel 1710, estese la festa a tutta la cristianità e la fissò la prima domenica di ottobre. La trasformazione della celebrazione religiosa a solennità cittadina fu a opera della Confraternita del SS. Sacramento, sul finire del ‘700. Una festa delle feste, dunque, come sintesi di un periodo dell’anno e annuncio dell’inizio dell’autunno.

Il programma prevede le celebrazioni della Solennità della Madonna del Rosario durante le quali accoglierò, insieme alla comunità civile lecchese tutta, il nuovo prevosto di Lecco, Monsignor Davide Milani presso il Palazzo delle Paure alle 18.30. A seguire si terrà la Messa Solenne in basilica, concelebrata da tutti i sacerdoti della comunità pastorale.

In piazza Garibaldi prosegue la Festa del Cioccolato, mentre in piazza Cermenati e XX Settembre Manifesta. Fashion show alla Corte delle Botti e dei Sassi dalle 14 e mercatino della creatività sul lungolago dalle 9 alle 18. In programma visite guidate a Villa Manzoni alle 10.30, alla Chiesa e al Convento di Pescarenico dalle 15 alle 18, sarà inoltre possibile salire sul campanile della Basilica di San Nicolò dalle 15 alle 16 (su prenotazione).