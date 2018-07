VALMADRERA – Il sindaco Donatella Crippa, appresa in questi giorni la notizia del trasferimento di don Adelio , parroco di Valmadrera, ad altra sede dal mese di settembre, vuole esprimere a titolo personale e a nome della Giunta la propria gratitudine per “ una presenza che, nel rispetto delle diverse responsabilità, si è rivelata di grande spessore culturale non solo dal punto vista religioso, di sensibilità e attenzione in modo concreto verso gli ultimi e di confronto spesso con la nostra Amministrazione per interrogarci insieme sugli obiettivi principali per il bene comune della nostra comunità”.

“Ha posto noi tutti – ha proseguito il sindaco – di fronte alle domande fondamentali sul senso della vita, ci ha guidati a una lettura approfondita della Bibbia e dei Vangeli in particolare e dunque penso che il lavoro intrapreso da don Adelio Brambilla in vari settori, da quello culturale con il cinema teatro a quello dell ’ ammodernamento delle strutture dell’ oratorio, a quello dell ’ attenzione al mondo del lavoro soprattutto per i giovani possa rappresentare una semente che darà frutti anche nei prossimi anni “ .

Al nuovo parroco don Isidoro Crepaldi l’ auspicio del Comune per un proficuo lavoro e una fattiva collaborazione.