LECCO – Prosegue fino al 12 maggio la campagna di Cuore Fratello, associazione di cui è presidente e fondatore Don Claudio Maggioni, parroco della Comunità Pastorale “Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza” di Rancio, Laorca e San Giovanni di Lecco.

Il contatto con la sofferenza – in particolare la perdita della sorella Angela per una cardiopatia a 44 anni – e la consapevolezza che da solo non sarebbe mai riuscito a offrire “una risposta organizzata alle situazioni di disagio che ci interpellavano in ambito sanitario, sul nostro territorio e anche in realtà più lontane”, maturata soprattutto durante la sua esperienza di cappellano del Policlinico San Donato di San Donato Milanese, dal 1997 al 2012, hanno spinto don Claudio a creare un’associazione per promuovere la salute di tutti, al fine di rendere disponibili a ogni uomo, donna e bambino risorse, potenzialità e sostegno per la cura.

L’attuale raccolta fondi serve per finanziare interventi salvavita al Cardiac Center di Shisong. “Nel mondo 8 bambini su 1.000 nascono con una cardiopatia congenita: per sopravvivere necessitano di un intervento chirurgico e di cure adeguate nei primi anni di vita” spiegano dall’associazione che da oltre 15 anni si impegna per garantire il diritto alla salute di questi bambini, con particolare attenzione a quelli dei Paesi in via di sviluppo.

“Se infatti in Italia quasi il 90% dei neonati affetti da queste patologie riesce a raggiungere l’età adulta, ci sono zone nel mondo dove le cardiopatie sono una vera emergenza sociale, a causa delle difficoltà di accesso a un’adeguata assistenza sanitaria e dell’impossibilità per molte famiglie di coprire i costi delle cure mediche – spiegano – In Camerun, in particolare, uno dei 40 Stati più poveri al mondo, il rapporto è di un medico cardiologo per ogni milione di abitanti e ogni anno 5.000 bambini si aggiungono alla lista di quelli in attesa di intervento”.

Qui Cuore Fratello ha contribuito a fondare il Cardiac Center di Shisong, il primo Centro di Cardiochirurgia di tutta l’Africa Equatoriale Occidentale: inaugurata nel 2009, questa struttura di eccellenza serve un bacino di utenza di oltre 200 milioni di persone e si occupa prevalentemente di casi pediatrici. Per continuare a offrire una speranza di vita ai piccoli cardiopatici che non possono avere accesso alle cure, fino al 12 maggio 2018 l’associazione lancia una campagna di raccolta fondi tramite sms e chiamate al numero solidale 45597.

Con il ricavato Cuore Fratello finanzierà 7 interventi salvavita di cardiochirurgia pediatrica al Cardiac Center, aiutando le famiglie dei piccoli pazienti ad affrontare i costi delle operazioni. L’ospedale, infatti, chiede ai genitori di partecipare alle spese per gli interventi dei figli con una cifra volontaria, a seconda della loro disponibilità economica, ma molti non sono in grado di offrire neanche un minimo contributo.

Il Social Case Office della struttura, che interviene in queste situazioni, individuerà quindi i 7 casi più urgenti tra i bambini più poveri, che grazie al sostegno di Cuore Fratello saranno operati dal personale locale in collaborazione con medici e infermieri provenienti dall’estero. In questo modo l’associazione potrà garantire un futuro anche ai piccoli pazienti che senza un aiuto economico non potrebbero sottoporsi all’intervento di cui hanno bisogno per sopravvivere; sosterrà allo stesso tempo le loro famiglie, le cui precarie condizioni finanziarie sono aggravate dalla difficoltà di assistere il bambino malato e di provvedere economicamente alle cure.

A oggi sono oltre 400 i bambini operati grazie al sostegno dell’associazione, dei quali 300 al Policlinico San Donato di San Donato Milanese. Cuore Fratello infatti, oltre a contribuire a distanza alle spese per gli interventi, quando questi non sono praticabili nei luoghi d’origine porta i piccoli pazienti in Italia, facendosi carico dei costi delle cure e dell’ospitalità