ABBADIA – “Auguri don Vittorio!” Abbadia festeggia il proprio parroco, don Vittorio Bianchi, giunto al suo 80esimo compleanno. Un traguardo importante che i fedeli vogliono condividere con il sacerdote in un momento di festa.

Domenica 28 ottobre, alle 10 si celebrerà la santa messa alla chiesa di San Lorenzo e a seguire, alle 12, è stato organizzato un pranzo al ristorante Babadulac. In questi giorni al bar dell’oratorio si raccolgono le prenotazioni.

Di origine mandellese, classe 1938, don Vittorio è parroco di Abbadia dal dicembre del 2010.

Ordinato sacerdote nel giugno del 1964, è entrato in servizio lo stesso anno alla parrocchia comasca di San Martino in Rebbio, fino al 1966 per poi essere nominato parroco di Dongo e Brenzio presso la parrocchia S. Giuliano in Stazzona.

Nel 1979 ha assunto l’analogo incarico nella parrocchia di Ponte Tresa a Varese dopo ha trascorso quasi quindici anni della sua vita. Infine, prima del suo arrivo ad Abbadia, è stato nominato prevosto a Cermenate, ruolo che ha ricoperto tra il 1992 e il 2010.