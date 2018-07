LECCO – Svolta sui parcheggi di Via Grassi: dopo anni di lunghi procedimenti burocratici e di battaglie legali, a seguito dell’inottemperanza delle società proprietarie dell’area, il Comune si è mosso d’ufficio, incaricando Linee Lecco di eseguire i lavori necessari all’apertura del silos.

Il costo dell’opera sarà poi inserita dal municipio nella richiesta di risarcimento che sarà chiesta ai titolari dell’immobile. E’ questo il risultato di una vicenda iniziata con la convenzione urbanistica sottoscritta a fronte della realizzazione dei complessi immobiliari nell’area ex Badoni, aggiornata nel 2002, per la realizzazione dei parcheggi da parte delle società Sapam Immobiliare di Roma e Aurora di Novate Milanese.

Nonostante la loro realizzazione, i posti auto non sono mai stati resi disponibili, così come invece previsto dagli accordi in essere con il Comune di Lecco, che nel 2012 aveva intimato loro di adempiere alla convenzione, aprendo e gestendo i parcheggi accessibile da via Grassi. Sono passati altri sei anni da allora per arrivare ad una conclusione favorevole.

“Come promesso si va verso la riapertura del parcheggio di via Grassi, un grande successo per questa amministrazione comunale che è riuscita, nonostante la complessità della vicenda, ulteriormente aggravata dal ricorso della società Sapam Immobiliare, a sbloccare una situazione in stallo da oltre 20 anni – sottolinea con soddisfazione l’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – Finalmente infatti i cittadini potranno beneficiare anche di questi ulteriori stalli a parcheggio siti a due passi dal centro cittadino e dalle stazione ferroviaria; l’apertura è prevista nel mese di ottobre.

“La politica dei parcheggi è stata condotta con grande determinazione: ricordiamo che anche il silos di Pescarenico, cosiddetto della Ventina, dal 1° luglio è tornato a essere un parcheggio gestito per conto del Comune di Lecco, per il quale presto verrano resi noti i nuovi orari di apertura e chiusura, nonché le disposizioni per gli abbonamenti. Siamo francamente soddisfatti di aver ottenuto un risultato di questa dimensione e importanza, che porterà benefici alla viabilità del centro, ai lecchesi, ai pendolari e ai turisti”.