LECCO – Sono tutti chiusi e resteranno tali per ancora qualche tempo i parchi pubblici a Lecco: dopo l’ondata di maltempo, l’amministrazione comunale ha deciso di interdire le aree verdi cittadine finché ne non saranno accertate le condizioni di sicurezza.

Lo fa sapere il vicesindaco Francesca Bonacina: “E’ già in corso il monitoraggio delle condizioni degli alberi ma anche dei rami per verificare che non vi siano rischi di caduta, per questo occorrerà ancora qualche giorno – spiega Bonacina – dopo i controlli si attueranno gli interventi di potatura necessari”.

I parchi, fa sapere il vicesindaco, saranno riaperti in modo graduale, ognuno al termine dei lavori di ripristino. “Vista l’estensione del nostro patrimonio arboreo, invitiamo anche i cittadini segnalarci eventuali problemi e pericoli su cui intervenire”.

Nel frattempo, Linee Lecco ha già annunciato di voler offrire dei nuovi alberi alla città che saranno piantumati nei prossimi mesi. “Inizialmente si era pensato di piantumare i nuovi alberi uno per ogni scuola, ventidue in tutto – ricorda Bonacina – ma dopo i fatti legati al maltempo e la caduta di molti alberi in città, individueremo insieme alla società quali saranno i luoghi più opportuni”.