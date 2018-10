CALOLZIOCORTE – Da Calolzio ad Airuno passando per Olginate lungo un’alzaia a tratti sommersa.

Il maltempo delle scorse ore ha ingrossato il fiume Adda che, lungo la passeggiata che collega Olginate a Brivio è esondato in più punti. Anche qui non si contano gli alberi divelti e i rami spezzati ma, fortunatamente, non sono state coinvolte persone.

Dopo la pioggia, nel pomeriggio di oggi, martedì, ha fatto capolino un timido sole che ha creato panorami davvero suggestivi.

Ecco una galleria fotografica con alcuni suggestivi scorci del fiume tra Olginate e Airuno.