CALOLZIOCORTE – “Ultimati i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa che sovrasta la strada di Sopracornola e da cui, qualche mese fa, si era staccato un grosso masso”. Ad annunciarlo è l’assessore Sonia Mazzoleni che ha seguito personalmente la vicenda.

Era il 5 novembre scorso, una domenica, intorno alle 14.30, quando un masso di grosse dimensioni, a seguito delle abbondanti piogge, si era staccato dalla parete ed era rimbalzato sulla strada che porta a Sopracornola prima di finire nel giardino di una abitazione privata (vedi articolo).

Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto auto o persone ma, il giorno successivo, durante il sopralluogo con un geologo (vedi articolo) si era subito capito che quella parete rocciosa era a rischio frane ed era necessario reperire i fondi per intervenire in maniera celere.

“E’ stata posizionata una rete paramassi e li vicino è stata messa anche una rete sulla parete rocciosa – ha spiegato l’assessore Mazzoleni -. Un lavoro importante in una zona dove abbiamo constatato col geologo esserci stati nel tempo molti distaccamenti che, fortunatamente, prima dell’episodio dello scorso novembre non erano mai arrivati lungo sulla strada o sulle case sottostanti. E’ chiaro che dopo il distaccamento di quel grosso masso era necessario fare questo tipo di intervento. All’interno di questi lavori è stato anche eseguito uno studio che prende in considerazione un perimetro abbastanza ampio per capire se ci sono altre situazioni di pericolo”.

Nel giro di pochi mesi, quindi, sono stati effettuati i lavori per scongiurare tutti i pericoli. Coloro che percorrono quella strada con qualche timore, soprattutto durante i periodi di brutto tempo, adesso possono stare tranquilli.

Lo stesso tratto di strada, inoltre, è interessato da un cedimento che, ormai parecchio tempo fa, ha costretto l’amministrazione a restringere la carreggiata con dei new jersey che delimitano la zona instabile (vedi articolo): “Dovrebbero cominciare a breve anche i lavori di ripristino su quel tratto di strada” ha concluso l’assessore.