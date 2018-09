LECCO – Continua il progetto che coinvolge i richiedenti asilo nelle attività di volontariato in favore della città: in queste settimane i migranti sono al lavoro nei parchi pubblici per ristabilire decoro agli arredi urbani, rimettendo a nuovo le panchine e facendo pulizia all’interno delle aree verdi cittadine.

I lavori si stanno svolgendo in questi giorni al parco di Villa Gomes di Maggianico e in precedenza hanno interessato anche il parco del Belgiojoso di Castello. A coordinare i volontari è l’associazione Lezioni al Campo, insieme al personale del Comune e alla presenza sul posto anche dell’assessore Corrado Valsecchi.

E’ una nuova attività quella proposta dal Comune di Lecco agli ospiti dei centri di accoglienza, dopo il successo dell’iniziativa dell’estate, che ha permesso di riqualificare lo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, con la sistemazione delle tribune, tinteggiate di uno sgargiante blu celeste, pronte in tempo per la nuova stagione calcistica.