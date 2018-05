CALOLZIOCORTE – Tutto il consiglio comunale si è alzato in piedi per salutare la dottoressa Elisabetta Gandolfi, responsabile del settore Servizi Sociali, che dal prossimo 1° giugno andrà in pensione.

E’ stato il sindaco Cesare Valsecchi a consegnare una pergamena per il meritato traguardo: “Alla dottoressa Gandolfi va il nostro grandissimo grazie e un augurio per il suo futuro”.

L’assessore all’istruzione Wilna de’ Flumeri ha consegnato un piccolo dono da parte del consiglio comunale e un mazzo di fiori: “Siamo sicuri che ha ancora molto da dare e non se ne starà con le mani in mano. Noi la ringraziamo per la sua professionalità e competenza”.

“Sono molto contenta che questo riconoscimento sia avvenuto durante il consiglio comunale, perché durante questi anni di lavoro il consiglio comunale nel suo insieme è sempre stato il mio punto di riferimento – ha detto Elisabetta Gandolfi -. Ho cercato di misurare sempre la ricaduta sui cittadini degli atti, forse non sempre ci sono riuscita, ma ho fatto il massimo che ho potuto secondo le mie capacità. Sono fortunata perché per quarant’anni ho fatto il lavoro che mi piaceva e che mi ha dato grandi soddisfazioni”.

“Ho conosciuto Elisabetta nel lontano 2003 quando ho fatto l’obiettore di coscienza in comune – ha detto l’assessore Luca Valsecchi -. In questi anni mi sono trovato a vivere un assessorato impegnativo e importante ed è stata una fortuna poter contare su una persona come Elisabetta. In questi anni, poi, è stata capace di far crescere i colleghi che le sono stati vicini. Impegno e passione sono la migliore eredità che ci lascia Elisabetta”.

E visto che siamo sotto elezioni ed è tempo di par condicio, il consigliere Aldo Valsecchi ha abbracciato la neo pensionata a nome dell’opposizione.