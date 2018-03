LECCO – E’ giunta a conclusione la vicenda dei parcheggi antistanti il condominio in via Luera 63, nel quartiere di Bonacina. La zona per la sosta deriva dal “piano di lottizzazione di via Luera – Bonacina” (società Valpozza Sas di Adelio Galbussera).

Nel 2006 è stata stipulata una convenzione con il comune che impegnava il lottizzante alla realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti in un parcheggio pubblico di 7 stalli, di cui uno riservato ai disabili: i posti auto sono stati di fatto realizzati, ma mai resi disponibili agli abitanti del rione, in quanto la parte proprietaria non aveva sinora sottoscritto l’atto di asservimento a uso pubblico perpetuo e gratuito dell’area, in attuazione degli obblighi convenzionali.

Nonostante ripetute intimazioni da parte degli Uffici comunali, il lottizzante non ha mai risposto, quindi nel 2016 è stato attivato un procedimento giudiziario presso il Tar che si è concluso in questi giorni, con la firma di un atto e l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato adempiuto da parte del privato (dopo l’avvio del giudizio stesso) l’obbligo convenzionale da cui era derivata l’azione giudiziaria.

“Fine primo del Comune è garantire i diritti dei cittadini e questo è stato l’obiettivo perseguito: rendere disponibili parcheggi pubblici che erano chiaramente destinati alla collettività da una convenzione urbanistica – commenta l’assessore all’Urbanistica del Comune di Lecco, Gaia Bolognini – Potrebbe sembrare un piccolo risultato, ma credo che il valore dell’obiettivo raggiunto sia non solo la disponibilità di spazi parcheggio, ma il messaggio chiaro che ne deriva: l’Amministrazione Comunale si schiera per garantire che i diritti della collettività siano tutelati. Dall’inizio del mandato stiamo monitorando lo stato di attuazione delle convenzioni urbanistiche, anche quelle che derivano da molti anni addietro come in questo caso per procedere con i collaudi o gli atti necessari affinché si provveda al completo adempimento. Ringrazio il consigliere Andrea Frigerio per aver tenuto sempre alta l’attenzione sul tema, anche con il mio predecessore Martino Mazzoleni”.

“Una buona notizia, tenuto conto della cronica carenza di parcheggi di cui soffrono i nostri rioni più periferici – commenta il consigliere comunale Andrea Frigerio, presidente della Commissione II del Comune di Lecco – In questi anni molti residenti mi hanno interpellato periodicamente lamentando la mancata disponibilità dei parcheggi. Con delibera di Giunta del 14.12.2017 si è finalmente risolta una questione che ha visto l’interessamento dell’allora assessore all’urbanistica Martino Mazzoleni e dell’attuale Gaia Bolognini. Gli abitanti di Bonacina ora potranno disporre di qualche parcheggio in più”.