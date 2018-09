LECCO – Rimangono solo pochi giorni, fino alle 12.30 di martedì 18 settembre, per presentare la domanda di DoteComune, presso il Comune di Lecco, dove sono previsti 4 nuovi tirocini nei servizi Ambiente, Demanio, Suap e Programmazione strategica.

Il Comune di Lecco ha attivato quattro nuovi tirocini della durata di 12 mesi nell’ambito dell’ultimo avviso di DoteComune, bandito da Anci Lombardia, due tirocinanti in area tecnica, di cui uno al servizio demanio idrico e lacuale e uno al servizio ambiente, un tirocinante in area amministrativa allo sportello unico attività produttive e un tirocinante in area amministrativa-contabile al servizio programmazione e controlli. DoteComune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni residenti in Lombardia e la domanda di partecipazione con allegati i documenti richiesti, scaricabile dal sito www.dotecomune.it e dal sito istituzionale dell’Ente, dovrà essere presentata entro le ore 12.30 di martedì 18 settembre 2018.

I colloqui si terranno a partire dal 20 settembre, per valutare i titoli, le esperienze e le motivazioni dei candidati in funzione del tirocinio scelto. Ovviamente, pur non costituendo un prerequisito di accesso, saranno privilegiati titoli ed esperienze attinenti all’area tecnico-professionale in questione. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Lecco e l’avvio dei tirocini è previsto per martedì 9 ottobre 2018.