DERVIO – Giunge alla quinta edizione l’evento enogastronomico e culturale “Degustando Dervio” organizzato da Biblioteca e Amministrazione Comunale con il contributo di diversi gruppi e associazioni, nell’ultimo week end di ottobre (sabato 27 dalle 18 alle 24 e domenica 28 dalle 11 alle 17).

Verranno proposti alcuni eventi culturali e si potranno naturalmente degustare vini e specialità gastronomiche della nostra tradizione. Si potrà acquistare un apposito pass, che darà diritto ad accedere (anche distribuendole sui due giorni) alle cantine del percorso. Il costo dei pass sarà di 16 euro per gli adulti, di 7 euro per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e gratuito fino a 10 anni compiuti, ma in questo caso il minore dovrà essere accompagnato da un adulto pagante e dovrà comunque essere iscritto perché riceverà un pass dedicato. Ovviamente ai minori sarà tassativamente vietata la somministrazione del vino.

La prevendita dei pass è stata effettuata nelle scorse settimane ad un prezzo scontato. Ora invece, fino ad esaurimento dei posti disponibili, i pass potranno essere acquistati presso la biblioteca, anche durante i due giorni della manifestazione, mentre la vendita on line terminerà alle ore 20 del 25 ottobre: basterà inviare una e-mail all’indirizzo degustandodervio@libero.it e seguire le istruzioni ricevute.

“Degustando Dervio ha sempre cercato di differenziarsi per la varietà e la qualità del cibo e dei vini proposti e per l’importanza culturale e storica delle cantine selezionate, tra cui ve ne saranno di nuove anche quest’anno – spiega il sindaco Davide Vassena – Non stiamo ad elencare gli ottimi vini che si potranno degustare e le numerose prelibatezze, dolci e salate, che verranno offerte ai partecipanti alla visita alle cantine, e che si accompagneranno alle specialità proposte dai 6 punti di ristoro e ai 4 punti vendita allestiti lungo le vie del centro per completare la festa”.

Il numero di pass è limitato a 1500, anche per garantire la qualità dell’offerta gastronomica.

Nei due giorni di festa saranno previsti anche eventi culturali, mostre e concerti che completeranno il percorso enogastronomico. Verranno aperte 15 cantine: una sarà dedicata alla mostra “Pan, pulenta e lac” dedicata al cibo di una volta a Dervio, mentre le altre 14 offriranno degustazioni di vino e assaggi di specialità locali (e non).

Anche quest’anno una delle cantine sarà dedicata soprattutto ai più piccoli con assaggi, bevande e sorprese a misura di bambino. Come gli anni precedenti riproporremo poi per i più piccoli anche la “caccia al topo”: i bambini dovranno cercare in ogni cantina i disegni dei topi nascosti e segnalarli sull’apposita cartolina che avranno in dotazione, imbucandola presso la biblioteca per concorrere all’assegnazione di un bellissimo premio.

Ulteriore novità è il concorso “Vota la cantina del tuo cuor”: ogni pass darà diritto a partecipare, basterà indicare sul retro del pass il proprio nominativo e il numero della cantina più apprezzata per l’allestimento e il servizio ricevuto, riconsegnandolo presso la biblioteca entro domenica alle 16. Fra tutti coloro che avranno votato verrà estratto un fortunato che riceverà il premio in palio (un week end romantico per due persone) e verrà effettuata la premiazione della cantina più votata.

Sabato sera ci sarà un intrattenimento musicale itinerante che si sposterà da una cantina all’altra per allietare i partecipanti lungo tutta la serata. Domenica alle 16 in piazza del municipio lo spettacolo “Tramp” di equilibrismo e giocoleria con Giulio Lanzafame chiuderà la manifestazione.

La manifestazione non teme il maltempo e quindi si svolgerà anche in caso di pioggia.