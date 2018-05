LECCO – E’ in programma sabato e domenica, all’oratorio di Acquate, il primo torneo Ftr, alla memoria dei coniugi Vassena. E’ la prima delle iniziative avviate dopo la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo avvenuta nei giorni scorsi.

“Un evento che ha diversi obiettivi – spiega Matteo Mezzera, presidente della Futura96 – il primo tra tutti è lanciate un messaggio alla comunità locale: non è la festa della Futura, non è un circolo chiuso, ma un ambiente aperto, un’occasione per tutti”.

Il programma è molto fitto. Si comincia sabato 12 maggio alle 16 con un momento di preghiera con il parroco don Carlo Gerosa; alle 16.15 inizio tornei di calcio Under 10 a 7 e Under 12 a 5. Proprio per offrire un momento alle famiglie e ai bambini alle 16.30 verranno allestiti i giochi gonfiabili; alle 19.30 verrà aperta la cucina con menù alla carta. Alle 21.30, le premiazioni intitolate ai coniugi Vassena, iniziativa voluta dai figli della coppia.

Domenica 13 maggio si riprende alle 10 con la messa in parrocchia ad Acquate per tutte le società e i ragazzi, allenatori e dirigenti. Alle 11.30 inizio tornei di pallavolo Under 12, Under 14 e Juniores. Alle 12.30 apertura cucina. Alle 14 ripresa tornei pallavolo e torneo calcio Top Junior. Alle 17.30 le premiazioni della giornata.

“Vorremmo che non fosse un evento ristretto – ha spiegato il presidente Mezzera – ma aperto anche ai ragazzi, non tesserati con la Futura 96, che vorranno liberamente partecipare ai tornei”. Domenica 13 maggio sarà anche l’occasione per festeggiare insieme tutte le mamme.

“Ringrazio i dirigenti, gli allenatori e i volontari che in pochi giorni hanno prodotto un sforzo enorme per dare vita a questa due giorni”.