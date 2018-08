LECCO – Sono passati circa due mesi, poco più o poco meno, dall’incidente stradale avvenuto all’altezza del ponte di Malavedo che ha comportato la distruzione di una parte della protezione in ferro che delimita il passaggio pedonale.

“La situazione è questa da più di due mesi – spiegano alcuni residenti – Fatto salvo per il posizionamento di due cartelli segnaletici, non abbiamo visto più nessuno. Il ponte è rimasto tale e quale dal giorno dell’incidente”.

Una parte del guardrail in ferro è stato distrutto e non più sostituito, sul posto campeggiano due cartelli segnaletici da cantiere uno di pericolo generico e uno di indicazione sostenuto da un sacchetto di sabbia che si è rotto e dal quale fuori esce la sabbia.

Incuria e pericolo in un punto di forte passaggio, dal quale transitano anche molte persone anziane, visto e considerato che da lì si deve passare per accedere alle due uniche attività del rione: l’alimentari e la farmacia.

Nel frattempo c’è chi fa notare che non è l’unico problema che riguarda il ponte, in quanto le lastre in metallo dei due passaggi pedonali che corrono sui due lati sono vecchie e ad ogni passo si sollevano.