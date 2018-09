PREMANA – Un compleanno importante, il 60esimo, festeggiato con l’inaugurazione di un nuovissimo doblò adibito al trasporto disabili per la Croce Rossa di Premana.

Questa mattina, domenica, il corteo di volontari si è snodato dalla sede fino alla chiesa di Premana sulle note del corpo musicale, “abbiamo voluto organizzare una festa per questo importante anniversario -commenta il referente del gruppo CRI Sem Rusconi – siamo in un paesino lontano dall’ospedale di Lecco, qui il servizio di soccorso è fondamentale”. L’associazione, infatti, è attiva per turni d’emergenza 24 ore su 24 e svolge servizi secondari, quali per esempio il trasporto disabili.

Il nuovo doblò, dal valore di circa 20mila euro, è stato acquistato grazie ai fondi raccolti nelle iniziative e manifestazioni organizzate dai volontari CRI ed al contributo, per l’altra metà del costo, dell’AVIS di Bellano. “Deve essere sostituito ogni 5 anni” spiega Rusconi facendo riferimento agli oltre 100 chilometri che il mezzo percorre al giorno portando ragazzi e persone con disabilità nei centri appositi.