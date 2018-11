CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte è arrivata l’ora della Notte Bianca. Corso Dante, largo Garibaldi, piazza Veneto e via Galli si vestiranno a festa per la serata di sabato 1° dicembre organizzata da Confcommercio Lecco e i commercianti calolziesi con il patrocinio della Pro Loco.

La presidente di Confcommercio zona Valle San Martino Cristina Valsecchi ha studiato una quarantina di postazioni di divertimento e un percorso enogastronomico con tantissime offerte, verranno anche montate tensostrutture dove sarà possibile mangiare al caldo. Quest’anno, grazie all’Asd Toby Dog, verrà allestito un percorso di agility dog e tutti potranno partecipare con il loro cane, quindi ci sarà una sfilata canina. Anche questa volta ci sarà Cinzia Fumagalli, nota chef lecchese che ha vinto il programma televisivo Top Chef; nel rispetto della tradizione non mancheranno nemmeno gli Alpini con caldarroste e vin brulè.

Dal 10 novembre è partita anche la Lotteria dei Commercianti: quando si faranno acquisti nei negozi aderenti, si potranno tenere gli scontrini e, raggiunta la cifra di 100 euro, si ha diritto a un biglietto valido per l’estrazione del 6 gennaio. I biglietti si potranno ritirare fino al 5 gennaio presso gli uffici di Confcommercio in corso Dante a Calolziocorte. Perciò la serata di domani sarà un’ottima occasione per fare acquisti nei negozi della città.

Impossibile elencare tutte le proposte: karaoke, musica dal vivo, Babbi Natale in Harley, auto d’epoca, pole dance, gonfiabili, truccabimbi, show cooking e ancora tanto altro per accontentare grandi e piccini. Nella Notte Bianca invernale si potrà iniziare anche l’aria del Natale con piatti tipici e tante proposte enogastronomiche che sapranno accontentare anche i palati più fini.

Il conto alla rovescia è cominciato, siete tutti invitati, la festa comincia alle 19!

LA MAPPA CON TUTTE LE ATTRAZIONI