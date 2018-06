LECCO – Puntualissimo, alle 8 precise di questa mattina, il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha dato il calcio di inizio aprendo ufficialmente l’edizione 2018 della Maratona del Calcio.

Allo stadio Rigamonti – Ceppi si alterneranno più di 1.200 calciatori e calciatrici di tutte le età, pronti a mettersi in gioco per contribuire al progetto solidale di quest’anno: con la preziosa collaborazione degli “Amici del Venerdì” verrà ospitata la “Nazionale terremotati”, a cui verrà destinata parte del ricavato che servirà per l’acquisto di un pulmino da destinare al servizio di trasporto dei bambini che abitano nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia.

Testimonial d’eccezione dell’edizione 2018 della Maratona del Calcio è Paolo Maldini, ex calciatore del Milan. “Vorrei ringraziare Paolo per la completa disponibilità e generosità – ha detto Luca Dossi, organizzatore della Maratona – tutto è nato dopo il nostro viaggio ad Accumoli dello scorso agosto. Nella desolazione delle macerie avevo notato questo muro con una targa del Milan Club ‘Paolo Maldini’: quando lo abbiamo contattato è rimasto stupito, non sapeva esistesse un Milan Club a lui dedicato ad Accumoli. Ha accettato subito di aiutarci, gliene siamo davvero grati”.

Nord, con le maglie di colore rosso, contro Sud, di colore, così sono state suddivise le squadre che si affronteranno nell’arco delle 36 ore di sport, divenrtimento e solidarietà. I primi a scendere in campo sono state le formazioni dell’Fc Game Over e dell’Asd Innominato.

L’evento è stato ideato e organizzato dall’Associazione Maratona del Calcio, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lecco. Lo stadio sarà aperto a tutti, si potrà mangiare una pizza e molto altro, stare in compagnia e divertirsi. Sarà possibile, grazie al patrocinato del Comune di Lecco, usufruire di pacchetti turistici specifici per visitare la città, il lago, i monti e i luoghi manzoniani.

Domani, domenica, alle 20.30 le premiazioni di “Bomber Capocannoniere”, “Junior Top Player”, “Master Top Player”, “Giocatore e Giocatrice meno giovani” e alle 21.30 un concerto gratuito.

IL PROGRAMMA