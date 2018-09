VALGREGHENTINO – Mancano pochi giorni all’appuntamento con “Musica per il Maestro”. Il festival canoro nasce nel 2008 dalla volontà di alcuni amici di ricordare Rodolfo Panzeri attraverso la sua più grande passione: la musica. La manifestazione, con il passare degli anni, è cresciuta sempre più fino a diventare un importante appuntamento per tutto il territorio lecchese.

Anche quest’anno una parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Geca Onlus. Un’amicizia consolidata, che si rafforza anno dopo anno nel solco del binomio musica-solidarietà. Da oltre 10 anni Musica per il Maestro può dare un piccolo contributo nel mare della ricerca sulla malattie cardiovascolari in età giovanile di cui Geca è principale promotore a livello nazionale “Siamo contenti di poter collaborare con questa importante associazione e vi aspettiamo sabato 8 settembre per vivere insieme un evento musicale di grande livello”.

L’appuntamento è in programma sabato 8 settembre, alle ore 20.45, al teatro Jolly di Olginate dove si svolgeranno una gara canora riservata agli adulti e una dedicata ai ragazzi Under 14. Il festival è organizzato dall’associazione teatro culturale Agorà con il patrocinio dei comuni di Valgreghentino e Olginate.