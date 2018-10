LECCO – Undici imprenditori, l’amore per il territorio, il cibo, il turismo e la “ricerca dell’autenticità”: è il progetto #EatLakeLove, realizzato nell’ambito del bando Wonderfood&Wine di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la promozione di Sapore in Lombardia.

Obiettivo del progetto, promuovere un modello di turismo esperienziale che unisce paesaggio, cultura ed enogastronomia.

A presentare l’iniziativa, presso la sede di Confcommercio Lecco, Laura Sanvito ed Elena Pettinicchio, di Lake Como Food Tours, insieme all’assessore al Turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina.

“#EatLakeLove – ha spiegato Sanvito – prende avvio dalla visione del capofila Experience Italy Tours, agenzia incoming che sul nostro territorio è nota col marchio Lake Como Food Tours. Tramite la propria offerta ha creato una rete che coinvolge la micro e media impresa alimentare e turistica locale e il turismo italiano e internazionale in cerca di un’offerta esperienziale. Da questa rete di operatori è nato un partenariato che sostiene il progetto, una cordata di imprenditori di diversa natura, uniti dalla stessa passione per il lago di Como e le sue montagne”.

Undici quelli coinvolti come annunciato: il Grand Hotel Villa Serbelloni, l’Hotel Belvedere, l’Hotel il Perlo Panorama di Bellagio, la Cooking Academy Mamma Ciccia di Mandello, l’Osteria Azzeccagarbugli e l’azienda trasporti Lario Bus di Lecco, l’Agriturismo Il Ronco di Garlate, l’Agriturismo La Costa della Valletta e i produttori Marco d’Oggiono Prosciutti d’Oggiono e Carozzi Formaggi di Pasturo.

Già diverse le ‘esperienze’ offerte ai turisti del Lago di Como, per lo più anglofoni (americani e australiani in primis) e di età over 40: ricordate il ‘Cheese and Ham Lovers tour”, la ‘Cruise and dinner”presso il Ronco di Garlate, i tour in bici “Bike&Eat” e molti altri pacchetti turistici.

Ora, come spiegato, l’obiettivo è quello di incrementare il piano di comunicazione e promozione, per il quale sono stati messi a disposizione 90 mila euro da parte di Regione Lombardia, grazie al bando Wonderfood&Wine: “Il piano – ha spiegato Sanvito – è partito nel mese di marzo 2018 e vedrà il compimento alla fine della stagione turistica sul lago. Abbiamo portato avanti il piano di comunicazione web con diverse campagne di social marketing, iniziato a partecipare alle fiere di settore più importanti e condotto degli educational tours con i quali invitiamo alcuni soggetti, giornalisti, tour operators, influencer italiani e internazionali, a visitare il nostro territorio e a vivere alcune delle esperienze che proponiamo. A questo proposito, dopo il TTG di Rimini, che inizierà mercoledì e terminerà venerdì, avremo ospiti 17 top tour operators per tre giorni”.

“Crediamo fermamente che il turismo oggi debba fare un passo in avanti e vendere autenticità ed esperienze. Le persone, le materie prime, i piatti, gli odori e i sapori, se uniti, diventano esperienze sensoriali memorabili per i turisti”.

“Vorrei ringraziare per il costante impegno – ha commentato l’assessore Bonacina – il nostro territorio sta sviluppando una professionalità sempre più importante e di valore. Il tema enogastronomico è molto meno curato rispetto ad altri, almeno qui a Lecco, e la proposta di fare turismo offrendo questo tipo di esperienze mi sembra vincente, i risultati lo dimostrano. Grazie, e andate avanti così!”.

Altre info su www.lakecomofoodtours.com