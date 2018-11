CALOLZIOCORTE – Uno storico angolo di Calolziocorte che, purtroppo, sta crollando sotto il peso del tempo.

Nei giorni scorsi, a seguito del maltempo, l’amministrazione comunale è stata costretta a emettere una ordinanza e transennare la parte del marciapiede di via Fratelli Calvi, all’altezza dei civici 32/34, a pochi metri del bivio con via Nullo. A seguito di una verifica, infatti, è stata riscontrata una potenziale pericolosità per la possibile caduta di tegole e calcinacci.

L’edificio, di proprietà di un privato, è fatiscente e sta letteralmente cadendo a pezzi. Il comune sta cercando di prendere contatti con la proprietà e, in attesa di un riscontro, ha anche avviato l’iter per un eventuale abbattimento della struttura ormai pericolante.

Situato nel centro di Corte, quel vecchio edificio ha ospitato per tantissimi anni un negozio che è nei ricordi di generazioni di persone: negli anni ’60, infatti, in molti ci hanno parlato di una piccola bottega di alimentari con annessa rivendita di tabacchi. Anni più tardi, tra gli ’80 e primi anni ’90, il negozietto ha ospitato la cartoleria Totem: una tappa fissa per tanti studenti che, prima di andare alle vicine elementari e medie, si fermavano a prendere un quaderno o una penna insieme a qualche caramella messa in bella mostra nei vasi di vetro tra tanti giocattoli e chincaglieria varia.

Il negozio è chiuso ormai da parecchi anni, quello che rimane è una serranda arrugginita e qualche ricordo… impolverato.