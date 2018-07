MORTERONE – Inatteso fuoriprogramma che potrebbe diventare piacevole consuetudine. Il creativo Giuseppe Villa esce dai confini di Lecco per andare a Morterone con un calendario dedicato al minuscolo comune all’ombra del Resegone.

L’idea è quella di allestire una “mostra diffusa” che accompagni i visitatori in una piacevole passeggiata alla scoperta di luoghi e volti. Un progetto che segue e si intreccia con quanto realizzato fino ad oggi: “L’amo”, giunto al terzo capitolo, ha prodotto “L’aMorterone”, spin-off estivo dedicato al paesino, dove il fil rouge è la natura.

“Sono legato affettivamente a questi luoghi dove ho passato tutte le estati della mia infanzia – ha detto Giuseppe Villa -. E’ un modo per valorizzare un qualcosa che, in un certo senso, sta morendo. E’ la presa di coscienza di una situazione per cui alla gente non basta più la natura ma vuole divertimento, svago e necessita di servizi. Questo calendario è prima di tutto un omaggio a chi ha deciso di restare”.

Da agosto 2018 a luglio 2019, così ha deciso di scandire il tempo, seguendo i ritmi di un paese che si rianima per pochi giorni in estate, per poi assopirsi in attesa del lungo letargo invernale: “La cosa più difficile è stato capire cosa mettere in questo calendario. Mi sono fatto aiutare da 12 persone simbolo di Morterone, di fasce d’età differenti, che ho intervistato e, dalle loro risposte, ho preso ispirazione per scegliere tra la montagna di materiale che avevo a disposizione”.

Un mix di foto d’epoca, immagini di archivio oppure scattate appositamente: “In un continuo dialogo e confronto tra il vecchio e il nuovo, dove non mancano i richiami ai miei precedenti lavori sottolineando così la continuità di un percorso. In questo calendario ho voluto privilegiare l’aspetto emozionale e gli input ricevuti dalle persone”.

Domenica 22 luglio siete tutti invitati a Morterone dove si terrà il vernissage a partire dalle ore 11. La location è il municipio di Morterone, ma molte sorprese si potranno scoprire passeggiando per il paesino.