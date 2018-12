DOLZAGO – Si è conclusa a Dolzago la fase della raccolta firme per il sostegno alla legge di iniziativa popolare per la reintroduzione dell’educazione alla cittadinanza quale materia di studio.

“La nostra amministrazione ha fortemente sostenuto la campagna promossa da Anci – spiega il sindaco Paolo Lanfranchi – e con l’aiuto dei consiglieri del gruppo Impegno Comune per Dolzago abbiamo realizzato momenti specifici a scuola, presso la scuola dell’infanzia e anche in piazza (anche in occasione dei mercatini di Natale di Dolzago) allo scopo di poter raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e sensibilizzarli rispetto al tema”

Ben 293 le firme raccolte, “un numero decisamente elevato in proporzione alla nostra piccola comunità -sottolinea il primo cittadino – ci riempie di orgoglio e ci ripaga dell’impegno profuso. Riteniamo fondamentale il successo della raccolta firme. La buona educazione alla cittadinanza, il formare persone civili e responsabili, la sensibilizzazione al tema del “bene comune” non può prescindere dal passaggio anche dai banchi di scuola. Per questo motivo mi sento di ringraziare i miei consiglieri e tutti i cittadini che hanno creduto in questa importante iniziativa”.