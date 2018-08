CORTE FRANCA – La Finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia Edizione 2018 si è conclusa ieri in data 25 agosto 2018 con l’elezione di Miss Lombardia Maddalena Capuzzi.

Siamo ormai al termine della 79° Edizione del Concorso, tre sono le realtà importanti che hanno deciso di organizzare la finale di Miss Lombardia 2018 nella splendida location del Golf Club Franciacorta: Alessandra Riva titolare di Rial Events esclusivista Regionale del concorso Miss Italia, in collaborazione con due realtà importanti del territorio lombardo nella comunicazione pubblicitaria: Luxury Adv e House.it.

Una due giorni che ha visto protagoniste 32 bellissime concorrenti provenienti da tutta la Lombardia, ognuna di loro vincitrice ai primi posti nelle 22 selezioni regionali organizzate quest’anno: sabato 25 le concorrenti (le 8 pre-finaliste nazionali e tutte le finaliste provinciali che non hanno ancora vinto) hanno dato inizio a quella che per loro è stato un pomeriggio carico di emozioni, shooting solo nella club house del Golf Club Franciacorta, la pioggia non ha consentito all’organizzazione di realizzare tutto ciò che era in programma per le condizioni meteo.

Ad accompagnarle anche Miss Milano 2018 Chiara Saffioti (Lainate -MI) che è l’unico titolo che non si poteva rimettere in gioco per vincere il titolo più importante di Miss Lombardia, e è presieduta come Madrina. Per il primo anno, dal 2014 ad oggi della gestione del concorso da parte di Alessandra Riva in Lombardia, è stata presente sul palco della Finalissima Regionale Miss Italia 2015: Alice Sabatini.

Poco dopo la mezzanotte, Miss Lombardia 2017 Giulia Gatta ha ceduto la sua corona a Miss Lombardia 2018 Maddalena Capuzzi 19 anni, alta 1,74 di Leno (Brescia), ragazza determinata, le piace mettersi alla prova, modella da quando ha 16 anni, due anni fa è arrivata ad un passo da Jesolo ma per un infortunio estetico ha dovuto abbandonare il suo sogno, ma solo per poco perché il tour 2018 si è mostrato essere il suo anno.

Sul podio con lei, Denise Ayroldi, Miss Miluna Lombardia, 18 anni di Cellatica (Bs) ed Emma Reina, Miss Bellezza Rocchetta, 18 anni di Bergamo.