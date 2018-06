CALOLZIOCORTE – E’ arrivato in treno alla stazione di Calolziocorte, ieri mattina, l’assessore regionale Riccardo De Corato per sostenere la campagna elettorale di Matteo Mastroberardino, il giovane di Fratelli d’Italia componente della lista Centrodestra Unito per Calolziocorte che vede in corsa il candidato sindaco Marco Ghezzi (Lega).

“Ho premuto per avere qui l’assessore regionale e fargli vedere la situazione di degrado e desolazione che c’è intorno alla stazione di Calolziocorte – ha detto Mastroberardino – La sicurezza è al primo punto del nostro programma e con i soli fondi a disposizione di un comune non si può risolvere il problema, perciò è importante avere il sostegno di Regione Lombardia”.

Il giro si è svolto tra via Stoppani e via Galli: “L’assessore ha potuto constatare il degrado estetico della zona e il deserto causato dalla chiusura di molti esercizi commerciali. Vogliamo partire da una riqualificazione estetica, partendo anche da una cosa semplice come l’arredo urbano, e il comune può farlo. Poi bisogna trovare una soluzione per incentivare le attività commerciali in quella zona della città. Una zona più viva significa maggiore sicurezza – ha spiegato Mastroberardino -. Una volta fatto questo bisognerà presidiare la zona anche con l’ausilio di telecamere e l’assessore ha detto che la Regione metterà a disposizione dei fondi attraverso un bando”.

Presenti all’incontro voluto da Matteo Mastroberardino, il candidato sindaco Marco Ghezzi, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini e il Deputato Alessio Butti.