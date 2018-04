ERBA – Ritorna l’appuntamento più atteso per gli amanti della compravendita di oggetti usati e vintage: domenica 22 aprile a Lariofiere si svolgerà “Commercianti per un giorno”, iniziativa pensata proprio per tutti coloro che intendono sfruttare in maniera proficua oggetti e prodotti inutilizzati e chiusi in cantina o in soffitta.

Dalle 9 alle 19 di domenica il centro espositivo erbese si trasformerà in un grande mercato dell’usato e delle occasioni dove tutti potranno appunto essere ‘commercianti per un giorno’. Oltre 300 gli espositori attesi suddivisi nei padiglioni di Lariofiere.

Non mancherà la consolidata vendita al rialzo “Chi offre di più?” che interesserà oggetti vintage e di antiquariato, auto e moto usate, pesate per quei beni i cui valori di mercato richiedono una trattazione più formale.

Ingresso 5 euro (bambini fino a 14 anni gratis).