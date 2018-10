ERBA – Christian, Siria, Nicole, Valentina e, da ultimo, il piccolo Dino. E’ sempre più numerosa la famiglia di Margherita, 36enne erbese, che proprio ieri ha dato alla luce il suo quinto figlio.

Il piccolo Dino è venuto al mondo nella notte tra giovedì e venerdì, a mezzanotte e mezza, venendo accolto dalla gioia dei genitori, mamma Margherita e Papà Diego, e dei suoi quattro fratelli maggiori.

“Siamo contenti sia andato tutto bene – ha raccontato – la gravidanza e il parto sono stati sereni anche se a fine settembre ci siamo spaventati! Mi aveva infatti punto una zanzara al dito dove porto la fede che mi ha regalato il mio compagno Diego, già gonfio per la gravidanza. La puntura ha fatto gonfiare ulteriormente il dito e dal dolore sono costretta ad andare in Ospedale a Erba: sono serviti i pompieri, per tagliarmi l’anello ed evitare problemi più seri! Un aneddoto che di certo conserverò nel cuore per sempre” ha sorrido.