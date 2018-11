ERBA – Il Natale si avvicina, inizia a farsi sentire la frenesia dei regali, panettoni e torroni hanno già invaso le vetrine delle pasticcerie e gli scaffali dei supermercati.

Per un Natale all’insegna della qualità gastronomica, Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre va in scena a Lariofiere Non solo Panettone, il mercato artigianale con le migliori proposte della pasticceria italiana di qualità.

Da un’idea di Davide Paolini, esperto e appassionato di panettone (pur di mangiarlo, anche fuori stagione, si è inventato Panettone tutto l’anno) e con il supporto del team di Gastronauta, Non solo Panettone sarà l’occasione per conoscere, assaporare ed acquistare i dolci della tradizione, dal panettone alle altre specialità regionali, ma anche i vini, le birre, i liquori, il caffe, gli infusi e tutti i prodotti che arricchiscono e rendono speciali i cesti natalizi e le tavole delle feste.

Protagonista assoluto sarà il Panettone che gli artigiani del gusto presenti – provenienti da tutta la penisola – proporranno nella forma più tradizionale così come nelle varianti più insolite: dal panettone col pistacchio dalla Sicilia a quello con la Birra. E poi ancora il panettone integrale, quello arricchiti con il cioccolato, gli agrumi o il caffe, per incontrare anche i gusti dei palati più esigenti.

A rendere ancora più speciali queste due giornate a Lariofiere ci saranno gli eventi e le animazioni a tema per avvicinare il pubblico all’unicità dei prodotti artigianali selezionati per la manifestazione.

Domenica 2 Dicembre è in programma un contest dedicato al re delle feste in una veste un po’ inedita: una giuria, presieduta dallo storico pasticcere di Arluno, Teresio Busnelli, assaggerà alla cieca e giudicherà non il panettone prodotto da pasticceri, ma quello tradizionale di alcuni tra i migliori chef e pizzaioli italiani tra cui i pluristellati Chicco Cerea del Ristorante Da Vittorio, Gennaro Esposito de la Torre del Saracino, Massimiliano Alajmo de Le Calandre, Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa e ancora gli chef dei ristoranti Antica Osteria Nonna Rosa, Antica Osteria del Ronchettino, Daniel Canzian, Regio Patio, Aqua Crua, Antica Corona Reale, Val Pomaro, Rise Live Bistrot, Renato Bosco, Enosteria Lipen.

Per i più audaci, la possibilità di partecipare ad una degustazione bizzarra e curiosa, a prova di Gastronauta, che vede il panettone classico abbinato al giacimento bolognese per eccellenza: la mortadella artigianale.

Per tutta la durata della manifestazioni sarà inoltre possibile assistere a preparazioni dal vivo e lavorazioni dei maestri pasticceri presenti.

NON SOLO PANETTONE

Sabato 1 Dicembre | h. 16.00 – 22.00

Domenica 2 Dicembre | h. 10.00 – 19.00

Ingresso gratuito

www.nonsolopanettone.com