PIANI DI BOBBIO – Weekend di lavoro per i tecnici della stazione Valsassina-Valvarrone che ieri, sabato, sono stati impegnati in una simulazione in quota con interventi multipli.

Grazie alla collaborazione con il II Reparto Volo della Polizia di Stato di Malpensa, le squadre prima sono state imbarcate sull’elicottero e poi trasportate in vetta allo Zucco Barbisino, dove sono state sbarcate in hovering, un particolare tipo di manovra conosciuta anche come “volo a punto fisso”, che permette di stare fermi in volo, e con il verricello.

Le squadre, con istruttori tecnici e sanitari del Cnsas, si sono poi divise su tre diversi scenari, che prevedevano un complesso intervento in parete e due interventi con calate in portantina lungo canali impervi. Alla simulazione hanno partecipato ben 42 tecnici, anche di altre stazioni della XIX Delegazione Lariana.

“Un ringraziamento va all’equipaggio del reparto Volo della Polizia di Stato per l’ottima collaborazione” fanno sapere dal Soccorso Alpino.

GALLERIA