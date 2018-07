MANDELLO – Spiaggia affollata, ombrelloni, bagni e tanto sole: sembra di trovarsi in una delle più rinomate località di mare, siamo invece sul lago a Mandello dove la stagione è entrata pienamente nel vivo, come dimostra il fotoservizio realizzato da Luisella Aliprandi.

Fin dal mattino, il lido mandellese si è riempito di bagnanti, così come prati e rive di Abbadia tra parco Guzzi e Chiesa Rotta, con forti rallentamenti anche sulla provinciale per quanti si erano messi in viaggio anche dalla Brianza e dal milanese per raggiungere il Lario.

Come dargli torto: per chi attende le ferie e per chi non ci andrà, sul lago, anche solo per una domenica, sembra quasi d’essere in vacanza.