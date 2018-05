LECCO – Anche gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco parteciperanno al progetto “Avere Cura del Bene Comune 2018”, promosso dal Comune di Lecco, e in occasione della “Festa dei Colori nel parco”, domenica, si è tenuta l’inaugurazione delle installazioni di yarn bombing realizzate dagli ospiti degli Istituti durante le attività del progetto “Coloriamo il Parco”.

Ad accompagnare l’inaugurazione sono state le note della “Banda Giovanni Brivio” di Rancio e del “Gruppo Folkloristico Renzo e Lucia con Firlinfeu”.

Nata negli Stati Uniti, la forma d’arte dello “Yarn Bombing” (letteralmente “bombardamento di filati”) si sta diffondendo anche in Italia. L’obiettivo è quello di creare delle istallazioni di lavori a maglia, a ferri o uncinetto, di grande impatto visivo per l’allegria dei colori e la vivacità degli elaborati.

Il progetto, sviluppato in questi mesi presso gli Istituti con la partecipazione attiva, oltre che degli educatori e dei fisioterapisti, anche dei volontari, prevedeva la realizzazione di pannelli lavorati con lana e/o cotone, che saranno utilizzati per rivestire alcuni alberi del parco degli Istituti.

“Eseguire i lavori in compagnia di altri ospiti – spiegano dall’istituto – ha favorito momenti di socializzazione, non solo per quanti abitualmente frequentano il laboratorio di terapia occupazionale, ma anche per chi ha spontaneamente costituito piccoli gruppetti di lavoro nelle residenze. La possibilità di condividere momenti di lavoro strutturato e la realizzazione di un progetto comune hanno creato un clima di collaborazione e di scambio di conoscenze che ha coinvolto, oltre ai volontari e ai familiari, anche alcuni dipendenti “creativi” e abili nel lavoro a maglia”.

Il progetto ha visto anche il coinvolgimento di giovani interessati ad apprendere le tecniche del lavoro a maglia: in questo senso, positiva è stata l’esperienza con l’oratorio feriale della Parrocchia di Olate, con il Centro Il Giglio di Pescarenico e con un classe del Liceo Artistico Medardo Rosso, che ha studiato un progetto per l’installazione nel parco dei lavori realizzati in questi mesi elaborando anche una serie di disegni progettuali che, a partire dal 12 maggio, saranno esposti nella Sala Animazione.