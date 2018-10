CALOLZIOCORTE – E’ appena trascorso con successo e ottima partecipazione di pubblico, nonostante il maltempo, il primo fine settimana della 27^ edizione della rassegna culturale “Estate di San Martino” promossa e curata dalla Comunità Montana e dall’Ecomuseo in sinergia e condivisione con numerosi Enti del territorio.

Sabato sera, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria del Lavello, è andato in scena il concerto per archi e corno dell’Orchestra Sinfonica di Lecco in memoria dell’illustre e compianto prof. Ettore Adalberto Albertoni che tanto ha dato alla città di Calolziocorte e alla Valle intera.

Domenica pomeriggio, invece, i riflettori si sono accessi, con la visita guidata a cura di Laura Valsecchi dell’Associazione “Tracce”, sulla pala dell’Assunta di Lorenzo Lotto conservata presso la chiesa parrocchiale di Celana (Caprino Bergamasco).

“Un grazie particolare ai volontari della Parrocchia per l’accoglienza e l’ospitalità. Musica e arte per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della Val San Martino ma, soprattutto, unità d’intenti e collaborazione per il bene del nostro territorio”.

Gli appuntamenti del fine settimana