CALOLZIOCORTE – La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, nell’ambito della rassegna Estate di San Martino, organizza un incontro pubblico dedicato alle Grigne e ai Piani Resinelli.

Outdoor, paesaggi e storia alpinistica saranno al centro della serata, non mancherà una parentesi sull’alpinista Ercole Esposito (Ruchin), di origini calolziesi e sulle sue imprese sui torrioni della Grignetta.

L’appuntamento è in programma giovedì 15 novembre alle ore 21 presso la sede del Cai di Calolziocorte (corso Dante, 43). Nel corso della serata, attraverso immagini d’autore, Pietro Corti descriverà le svariate possibilità outdoor offerte dal territorio, soffermandosi in particolar modo sulla storia dei rifugi, da conoscere poco a poco, entrando in sintonia con essi e con il loro passato.

Alberto Benini ripercorrerà le imprese di uomini, più o meno celebri, che proprio sui torrioni della Grignetta si sono allenati per poi intraprendere imprese storiche, che hanno reso il nome dell’alpinismo lecchese celebre in tutto il mondo.

Nel corso della serata verranno comunicati dati e particolari di affluenza del pubblico registrati nella stagione di apertura della Casa Museo, che ha chiuso il 31 ottobre.