ERVE – Dopo il grande successo della Rassegna musicale dello scorso anno, l’Amministrazione comunale e la ProErve anche per l’estate in corso propongono, con la direzione artistica del baritono Giuseppe Capoferri, tre importanti concerti tenuti da formazioni professionali di alto livello artistico e di diverso genere.

Ad aprire la Rassegna, lo scorso 7 luglio, il “Trio Strumentale Barocco” nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 14 luglio, alle ore 21.15, nel borgo medioevale di Nesolio, dove sarà possibile ascoltare il gruppo “Magic Horn ensemble”,un quartetto di fiati (Corni).

Chiuderà un concerto Sacro dal titolo “Musica per l’Anima”, dedicato alla Festività patronale di Santa Maria Assunta. Previsto per il 14 agosto, alle ore 21.15, presso la Chiesa parrocchiale di Erve, sarà tenuto dal baritono Giuseppe Capoferri e dal Soprano Paola Valentina Molinari, compagni durante il percorso di studi musicali presso il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo. L’Accompagnamento al pianoforte sarà affidato al Maestro Samuele Pala. La presentazione sarà lasciata al Dottor Giorgio Appolonia.

Il ringraziamento da parte degli organizzatori va ad Acel, Bim e Lions club Valle San Martino per aver contribuito alla realizzazione del progetto e alla Parrocchia di Erve per l’ospitalità.