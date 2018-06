COLICO – 4, 6, 18 potrebbero essere i nuovi numeri da giocare per i cittadini di Colico: sicuramente è una data fortunata per il paese rivierasco perché proprio il 4 giugno, il lunedì appena passato, c’è chi sul lago ha festeggiato vincite di migliaia di euro.

Ben 37,5 mila ad essere precisi è la quota che incasseranno ciascuno i quattro che hanno partecipato al sistema ‘Sirena’ , puntando circa 28 euro a giocata, con il quale è stato vinto uno dei dieci premi da un milione di euro al Super Enalotto.

“Non sempre proponiamo questo sistema da noi, ma c’erano cifre importanti per quest’ultima estrazione – spiegano i gestori de Il Cantuccio, bar tabaccheria di via Nazionale dove è stata riscontrata la vincita – qualcuno dei vincitori è conosciuto, non ci volevano credere all’inizio! Siamo contenti per loro. Altri invece non li conosciamo, nel fine settimana c’è stato lo Street Food a Colico e c’era presenza di tante persone arrivate da fuori città”.

Ma non è stata l’unica vincita festeggiata al Cantuccio: una decina di giocatori si sono portati a casa 514 euro ciascuno con il Sistema Colico, diviso in 73 quote per un ammontare complessivo di 32 mila euro di premio. Infine altri sei colichesi hanno aderito al Sistema Italia, vincente del premio di 23,4 mila euro, per 435 euro a vincitore.