MANDELLO – Dopo la vittoria di Andrea Panizza (vedi articolo), Martino Goretti porta un’altra medaglia, questa volta d’argento, a Mandello conquistata ai Campionati Europei Assoluti di Glasgow in Scozia. L’atleta delle Fiamme Oro, nato e cresciuto alla Moto Guzzi, è arrivato secondo nella specialità del singolo Pesi Leggeri.

E’ subito lo svizzero Schmid a cercare di mettere alla frusta gli avversari, con Martino Goretti che si mantiene bene nel gruppo di testa. Lo svizzero e Martino allungano sugli inseguitori e transitano ai 500 metri distanziati di solo 47 centesimi, con quasi due secondi dal terzo, il tedesco Wichert.

Il margine su Germania e Ungheria si dilata inesorabilmente, Italia e Svizzera prendono il largo. Ai 1500 metri un secondo separa Schmid da Goretti, ma il mandellese prova a dare fondo a tutte le forze per mettere pressione allo svizzero. Sul finale l’oro va alla Svizzera che riesce a respingere gli ultimi tentativi di attacco dell’Italia che comunque va a conquistare un’eccellente medaglia d’argento.

“Questo argento per me ha un grande valore, dal 2003 fino all’Olimpiade di Rio 2016 ho sempre remato di punta, poi il quattro senza leggero è stato tolto dal programma e così a 30 anni mi sono reinventato vogatore di coppia, e non avrei mai pensato di salire sul podio europeo in singolo – ha detto Martino Goretti al termine della gara -. Per tutto questo devo ringraziare mio papà Eros che ha sempre creduto in me, le Fiamme Oro, dal comandante al mio allenatore Valter Molea, per avermi accompagnato in questo mio personale percorso, oltre alla Federazione che mi ha permesso di essere qui oggi. Il mio obiettivo a lungo termine è salire sul doppio Pesi Leggeri per Tokyo 2020, ma intanto mi godo questa medaglia e penso al Mondiale di Plovdiv”.