MANDELLO – Per contrastare il fenomeno delle truffe, la Polizia di Stato incontra gli anziani a Mandello.

L’appuntamento è previsto per il pomeriggio di domani, mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 14.30, presso il Centro Diurno Anziani sito in via A. Manzoni n. 44. Durante l’incontro verranno forniti alcuni semplici consigli per non farsi derubare e/o truffare da persone senza scrupoli.