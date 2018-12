LECCO – “Università e ricerca un binomio che nel nostro territorio sta diventando una costante: per questo ho presentato un emendamento finalizzato a integrare le risorse dell’Accordo di Programma Archivi storici del Politecnico a Lecco per la realizzazione del Laboratorio Pier Luigi Nervi per un importo di 300.000 euro” afferma Mauro Piazza Consigliere regionale di Forza Italia.

“Nel padiglione della ex maternità troverà spazio in un piano a esso espressamente dedicato -spiega Piazza- il Laboratorio Nervi che incentrerà le proprie attività didattiche, di ricerca e di sperimentazione sull’allestimento di una mostra permanente dedicata all’opera e all’eredità culturale del grande progettista e costruttore italiano”.

“L’eredità intellettuale e storica di Pier Luigi Nervi è complessa, ricca di potenzialità, riconosciuta a livello internazionale e più che mai attuale. Creando questo laboratorio gli studenti del nostro Politecnico avranno un luogo dove poter realizzare ricerca e sperimentazione partendo dai lavori di un genio del 900’” conclude il Consigliere.