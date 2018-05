LECCO – Sono in corso in questi giorni i lavori di rimozione dell’amianto dai due fabbricati dell’ex Serpentino, destinati ad essere a breve demoliti per lasciare spazio alla riqualificazione dell’area.

L’immobile, affacciato a via Parini, è stato delimitato dalla rete di cantiere. Alla bonifica e alla demolizione degli edifici seguiranno gli interventi di ricostruzione del muro di contenimento lato strada, lungo tutto il fronte demolito.

L’intervento è affidato all’impresa perugina VA.RI.AN s.r.l. di Gualdo Cattaneo, vincitrice della gara d’appalto a fronte di un’offerta al ribasso del 19,27% sull’importo base di 80.150,34 euro, ovvero 76.010,24 euro oltre I.V.A.

Lavori, questi, che consentiranno di ampliare il numero di posteggi nell’area di sosta, aveva spiegato l’assessore comunale Corrado Valsecchi, oltre ad migliorare la fruizione viabilistica dell’area.