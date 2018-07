CALOLZIOCORTE – Il gruppo consigliare di minoranza Cambia Calolzio riaccende i riflettori sull’amianto nelle ex trafilerie Brambilla.

A breve, probabilmente lunedì, sarà convocata una commissione Territorio ad hoc per fare il punto della situazione.

“Vogliamo il rispetto dell’ordinanza del sindaco che ha fissato il 23 agosto come termine improrogabile per la bonifica della copertura in amianto dei capannoni – ha detto il consigliere Diego Colosimo -. Visti gli ultimi sviluppi non vogliamo che la nuova proprietà tenti in alcun modo di prorogare questo termine”.

Secondo quanto riferito dal capogruppo: “Nelle settimane scorse l’Ufficio Tecnico ha avvisato la proprietà (entrata in possesso dell’area nello scorso febbraio) della scadenza dei termini della bonifica. La proprietà, contrariamente a quanto stabilito dall’Ats, ha fatto sapere di aver rilevato fibre aerodisperse nettamente sotto il massimo consentito, chiedendo un incontro con l’amministrazione per discutere del programma d’intervento e della relazione tecnica”.

Da qui la necessità di convocare una commissione per fare il punto della situazione: “Quando la nuova proprietà è entrata in possesso dell’area sapeva anche dell’ordinanza – ha concluso Colosimo -. Non vogliamo che la situazione si trascini ancora, chiediamo il rispetto dell’ordinanza e, in caso di non adempimento, chiediamo che la situazione venga segnalata alla Procura”.