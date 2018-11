LECCO – Si alza il sipario oggi, 30 novembre, sulla prima edizione di “Fahrenheit 2018 – Ogni uomo è libro”, festival del racconto e della lettura ad alta voce organizzato dall’associazione culturale “Lo stato dell’arte” in collaborazione con il Comune di Valmadrera e il patrocinio della Fondazione Cariplo.

Il programma comincia oggi, venerdì 30 novembre, alle 21 presso l’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera (ingresso libero) con “Tipi italiani”, la compagnia milanese Alma Rosè metterà in scena la lettura scenica “Come mi batte forte il cuore” liberamente tratto dal libro omonimo di Benedetta Tobagi. Sabato 1 dicembre, ore 21 all’auditorium del Fatebenefratelli, a calcare la scena saranno invece tre gruppi di lettura ad alta voce: Leggere per gioco, leggere per amore (biblioteca di Galbiate); Lettori per caso (biblioteca di Barzio) e I promessi sposi in circolo (Lecco). Ognuno dei gruppi proporrà al pubblico un estratto del proprio repertorio di letture. Il festival si concluderà domenica 2 dicembre alla Taverna ai Poggi di Lecco (ore 20) cena teatrale a cura de “Lo stato dell’arte”. Il costo della cena è di 25 euro a persona. Prenotazione obbligatoria, posti limitati (informazioni lostatodellarte01@gmail.com; 335 6530884).

Obiettivo di Fahrenheit 2018 è di porsi quale occasione di incontro con e tra i diversi gruppi di lettura ad alta voce presenti sul territorio della Provincia di Lecco.