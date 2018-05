ISOLA DEL GIGLIO – Partenza della comitiva dal piazzale del Bione a mezzanotte, ben sette macchine con 28 tra atleti e simpatizzanti sono partiti verso l’Isola del Giglio per provare a bissare i successi della passata stagione dove, sia nel lungo che nel corto, i lecchesi erano andati a segno e ancora un Falco è giunto al secondo posto in entrambe le classifiche.

Quest’anno non si sono accontentati di bissare i successi del 2017 ma hanno voluto stupire. Nel corto, dopo poco più di 50’ dalla partenza, si intravede la folta barba di Eros Radaelli che con 51’47” precede, per un podio tutto targato Falchi, Filippo Ugolini 2° in 59’00” e Stefano Del Lungo 3° in 1h01’45”. Gli altri hanno tagliato il traguardo in 14^ posizione Carlo Bisogno in 1h10’47”, in 32^ Alessandro Maggi in 1h32’26”.

Nel lungo arrivo a braccetto per il capitano Carlo Ratti e Paolino Bonanomi dopo 2h36’36”, Driza Dritan conclude al 6° posto in 2h49’40”, Michele Valsecchi al 9° in 2h53’39”, Luca Mauri all’11° in 3h03’02”, Davide Andreotti al 27° in 3h46’54”.

Una bella trasferta da ricordare non solo per il risultato agonistico, ma anche per una bella vacanza “marina”, molto apprezzata soprattutto dai più piccoli e che non mancherà di suscitare bei ricordi quando a fine anno uscirà il consueto annuario sociale in cui tutte le gare della stagione e relativi commenti dei protagonisti si susseguiranno pagina dopo pagina.