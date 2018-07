OLGINATE – “Ma da dove arriva tutta questa gente?” Scherza il sindaco di Olginate Marco Passoni, ma sottolinea molto bene il successo della prima edizione dell’evento “Fare notte a Olginate”. “Sono felice di vedere le strade piene di persone in un clima di felicità e serenità. Sicuramente una serata diversa per il paese. La folta presenza sicuramente ripaga di tutti gli sforzi dell’organizzazione”.

A incassare il successo la neonata associazione “Olginate del fare” presieduta da Orietta Sabadini; “Cosa c’è da dire di fronte alla tantissima gente che ha partecipato all’evento. Penso che i commercianti di Olginate siano felici così come le persone che hanno riempito le strade. Tutto era alla portata di tutti e c’erano proposte per tutti i gusti”.

Strade piene, tanta buona musica, dj set, concerti live e poi un itinerario enogastronomico per tutti i gusti. E ancora tantissime attrazioni capaci di far divertire grandi e piccini. L’evento ha visto la partecipazione di tutte le associazioni del paese e, proprio per questo, il sindaco ne ha approfittato per consegnare ufficialmente al gruppo comunale di Protezione Civile le chiavi di un mezzo nuovo di zecca.

La festa a Olginate è continuata fino a tarda notte per la gioia di tutti. A sorridere sono stati sicuramente gli organizzatori che hanno centrato in pieno l’obiettivo; e se il buon giorno si vede dal mattino…