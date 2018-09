LECCO – Domenica 30 settembre arriva nelle province lariane “Fattorie aperte”, l’open day delle fattorie didattiche organizzato da Terranostra Lombardia, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti. Sono quattro le imprese agricole e agrituristiche sul territorio delle province lariane che accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali.

“Tra le tante proposte in programma in tutta la regione – spiega Emanuele Bonfiglio, presidente Terranostra Como Lecco – non mancheranno anche attività tradizionali, come la trasformazione dei chicchi di grano in farina, la pigiatura dell’uva o la riscoperta degli antichi mestieri. In più, laboratori artistici per i più piccoli e tante proposte di itinerari alla scoperta della ruralità. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando direttamente l’azienda”.

L’agriturismo Cascina del Sole di Sormano (via Alpe di Torno – Loc. Pian del Tivano, tel. 349.5700717cascinadelsole@hotmail.it) propone diversi laboratori, tra cui il percorso ginnico del contadino con “tuffo nel fieno” e il “grooming e percorso con gli asini della cascina”. Battesimo della sella, pony games e laboratorio sui mantelli dei cavalli saranno invece al centro delle iniziative all’azienda agricola Millefiori (Loc. Scesa 7, Mariano Comense, tel. 339.4901634, galimbertivilma@hotmail.com); Bon Prà (via per Nocino a Vendrogno, tel. 339.4553942, agribonpra@tiscali.it) invece, prevede il laboratorio “I tesori del bosco” e la visita al museo del latte e della storia della muggiasca; ancora a Monsereno Horses (via Monsereno, 9, Imbersago, tel. 335.5626152, info@monserenohorses.it) ci sarà la possibilità di conoscere da vicino gli animali da cortile, di fare in carrozza un giro per l’impresa agricola e di decorare ferri di cavallo con prodotti dell’agricoltura: inoltre, si potrà toccare con mano la catena di trasformazione “dai chicchi di grano all’impasto con acqua e sale” e conoscere le caratteristiche dei vari tipi di api e dei loro prodotti, con piccoli assaggi e creazione delle candele di cera.

L’elenco completo con tutte le fattorie aderenti e le attività proposte è consultabile sul sito www.lombardia.coldiretti.it e sulla pagina Facebook di Terranostra Lombardia.