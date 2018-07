AIRUNO – Un atteso ritorno, quello della Festa Alpina Airunese, giunta alla sua 28^ edizione, si svolgerà dal 18 al 29 luglio presso il campo sportivo dell’ oratorio cittadino.

La tradizionale kermesse dal 2010 ad oggi, a fianco degli storici fondatori, quale il Gruppo Alpini del paese, vede nelle fila dell’ organizzazione la Consulta Giovani Airunese. Questo innesto ha dato la svolta decisiva alla manifestazione consacrandola definitivamente e dandogli quel pizzico di innovazione ed energia, mantenendo però la sua storia e la sua tradizione. Il sodalizio negli anni ha portato sul proprio palco, oltre ai più grandi tributi della zona, artisti di fama locale e nazionale come Punkreas, Vallanzaska, Matrioska, Rumatera, Peter Punk, la Machete crew, Claudio “Gallo” Golinelli e molti altri.

Per l’ ottava stagione infatti, le penne nere ed i ragazzi della consulta presentano una festa caratterizzata da una giovane varietà musicale a fianco dell’ eccezionale tradizione culinaria alpina, a condire questo particolare menù, come gli scorsi anni, nella seconda settimana della festa ci sarà inoltre il torneo serale di calcio a 7 maschile in collaborazione con l’Unione Sportiva.

Quest’ anno ad animare la festa ci sarà l’ ormai storica Oktoberfest con musica, cibi e bevande tipiche bavaresi. Ci saranno i Dari a ripercorrere i loro successi, dalle hit che hanno colonizzato MTV ed ALL MUSIC. Non mancheranno serate amarcord come Party90 con tutte le migliori hit della dance vecchia scuola e serate afro con le Sabbie Mobili Evolution.

Approderà il Decrepitour di Teo e le Veline Grasse ed il Rock a 360° dei RAD1. Oltre a tutto ciò tributi ai grandi artisti italiani, esibizioni di quadri di giovani artisti della zona e molto molto altro.

Di seguito il programma completo e la locandina:

◆Mercoledì 18 – Sabbie in TOUR

◆Giovedì 19 – Faber Is back – Fabrizio De André Cover Band

◆Venerdì 20 – Party 90

◆Sabato 21 – dARI

◆Domenica 22 – Teo E Le Veline Grasse

◆Lunedì 23 – Acoustic show @ Kitchen Stage – Mirko e Quelli Belli

◆Martedì 24 – Acoustic show @ Kitchen Stage – Lattina

◆Mercoledì 25 – Acoustic show @ Kitchen Stage – Texture. w/ SmokingMonkeys

◆Giovedì 26 – Sbandau – Caparezza & Articolo 31 cover band

◆Venerdì 27 – RAD1

◆Sabato 28 – Oktoberfest con Tirol Band

◆Domenica 29 – RadioVasco