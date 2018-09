VERCURAGO – In occasione della “Festa dei nonni”, istituita nel 2005 dal Parlamento per celebrare il ruolo fondamentale dei nonni, che vegliano come angeli custodi sulle nostre famiglie, la Commissione Politiche Sociali del Comune di Vercurago in collaborazione con le Parrocchie di Vercurago, Pascolo e Somasca invita tutti nonni all’Oratorio di Vercurago martedì 2 Ottobre per festeggiare insieme.

Alle ore 15.30 ci sarà un momento di animazione con bambini e nonni della Scuola d’Infanzia e Asilo Nido, a seguire la merenda. Alle ore 16.20, invece, la merenda con bambini e nonni della Scuola Primaria.